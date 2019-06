4 op 10 Belgen nemen geen zomervakantie Marc Coppens

22 juni 2019

05u16 0 Nog even op de tanden bijten en we kunnen genieten van een dik verdiende zomervakantie. Dat geldt althans voor een kleine meerderheid, want vier op de tien Belgen werken gewoon door in juli en augustus. “Er wordt steeds vaker over het hele jaar verspreid verlof genomen”, zegt Wim Depondt, juridisch adviseur bij Group S.

In 2008 nam 63,15% van de Belgische werknemers in juli en augustus vakantie, terwijl dat in 2018 daalde naar 59,88%. Dat blijkt uit een rapport van Group S, het oudste sociaal secretariaat van het land, dat de verlofcijfers van 250.000 werknemers analyseerde. Een kleine daling die op het conto van de 50-plussers mag worden geschreven. Vroeger nam slechts een kwart van hen vakantie buiten de maanden juli of augustus, tien jaar later is dat gestegen naar 40%. “De vergrijzing is een van de oorzaken”, zegt Valentin Broquet, juridisch adviseur van Group S. “Maar veel werknemers verkiezen een andere periode omdat het dan goedkoper is.” Zijn collega Wim Depondt merkt op dat de gewijzigde gezinssamenstelling allicht ook een invloed heeft. “Veel meer mensen zijn single en hoeven dan ook niet per se in hartje zomer met vakantie en al zeker niet als de kinderen het huis uit zijn.”

Ook de duur van de vakantie is veranderd: terwijl in 2010 veel werknemers tijdens de zomervakantie voor twee of drie weken vertrokken, stelt Group S vast dat het aantal verlofperiodes van twee weken in juli tussen 2010 en 2018 met de helft is gedaald. “We spreiden ons verlof liever over het hele jaar”, zegt Depondt. “Zo is het aantal vakantieperiodes van 5 dagen met 40 procent gestegen. In het voorjaar kiezen we voor een stortski en op het einde van het jaar trekken we er ook nog eens graag op uit. December is trouwens de belangrijkste begunstigde van de daling van de populariteit van de zomervakantie. Bijna drie keer zoveel Belgen als tien jaar geleden nemen een break in de laatste maand van het jaar.” Werkgevers zijn niet rouwig dat werknemers hun vakantie meer spreiden. “Want dan moeten zij het niet zonder hun werknemers en vooral zonder de kennis van hun werknemers voor lange tijd doen”, zegt Broquet.

Maar niet iedereen heeft evenveel vrijheid van keuze; er zijn grote verschillen per sector. In de bouwsector neemt bijna 90% van de werknemers in juli vakantie door het door de sector opgelegde bouwverlof. In de horeca kiest bijna de helft ervoor om in de zomer op vakantie te gaan, omdat er dan jobstudenten zijn om hun werk over te nemen.