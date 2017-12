4 mensen in levensgevaar na frontale botsing in Watervliet

Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's in het Oost-Vlaamse Watervliet zijn vannacht acht gewonden gevallen, waarvan er vier in levensgevaar verkeren. Dat is vernomen bij de hulpdiensten.