4 doden bij ongevallen op Brusselse ring en A12. Gisteravond verongelukten ook al 2 motards KVDS

03 juni 2019

09u14

Een verkeersongeval op de Brusselse ring ter hoogte van Waterloo heeft vanochtend aan 2 mensen het leven gekost, zo meldt de hulpverleningszone Waals-Brabant. Ook op de A12 vielen vanmorgen 2 doden bij een aanrijding. Gisteravond waren er ook al 2 verkeersdoden te betreuren, in het Vlaams-Brabantse Scherpenheuvel-Zichem en het West-Vlaamse Lendelede.

Als gevolg van het ongeval op de Brusselse ring vanmorgen was er even na 8 uur nog altijd verkeershinder in de richting van Zaventem. Het ongeval gebeurde rond 4.45 uur, toen een auto botste met een vrachtwagen. De pechstrook en de rechterrijstrook zijn nog altijd versperd.

A12

Bij het ongeval op de A12 in Laken (Brussel) kwamen afgelopen nacht ook 2 personen om het leven. De autoweg is in de richting van Antwerpen al enkele uren afgesloten voor onderzoek. Rond 2 uur verloor de bestuurder van een personenwagen om een nog onduidelijke oorzaak de controle over zijn voertuig. De wagen ging van de baan af en botste met hoge snelheid tegen een verlichtingspaal. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Door het ongeval is de A12 in Laken al de hele ochtend versperd in de richting van Antwerpen. Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd.

Gisteravond liet ook al een motorrijder het leven bij een ongeval in Scherpenheuvel, zo meldt de plaatselijke brandweer vanmorgen. In de Weefbergstraat week de man om een nog onbekende oorzaak van zijn baan af. Daarbij kwam hij met een wiel in de beek naast de weg terecht. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Het Leuvense parket heeft een verkeersdeskundige en een wetsarts aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Motorrijder

Ook in Lendelede viel gisteravond een dode op de weg. Daar kwam een 56-jarige motorrijder iets voor 22 uur om het leven na een aanrijding met een personenwagen op de Rijksweg. De man uit Waregem belandde in de grasberm en was op slag dood. Ook daar wordt de oorzaak van het ongeval onderzocht door een verkeersdeskundige. De Rijksweg was een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.