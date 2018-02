4,5 ton cocaïne in Antwerpen onderschept: 4 mannen en 2 vrouwen aangehouden in Nederland mvdb

27 februari 2018

14u44

Bron: Politie.nl

Een container met liefst 4.500 kilo cocaïne is afgelopen weekend in de haven van Antwerpen onderschept. De politie heeft maandag in de Nederlandse gemeente Oss (in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant) vier mannen en twee vrouwen opgepakt bij het inspecteren van de smokkelcontainer. Dat maakte de Nederlandse politie vandaag bekend.

Het gaat om een man (42) en vrouw (45) uit Uden (Noord-Brabant), twee mannen (42 en 61) uit Oss, een vrouw (39) uit Nuland (Noord-Brabant) en een man met de Colombiaanse nationaliteit (27).

Deklading

De zeecontainer was geladen met bananen en afkomstig uit Colombia. Bij een controle door de douane in de haven van Antwerpen bleek dat de bananen als deklading fungeerden voor de partij cocaïne. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, de Belgische douane en de Nederlandse politieafdeling Landelijke Recherche startten vervolgens een onderzoek.

De Landelijke Recherche greep in nadat de container maandag werd afgeleverd op een adres in Oss. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachten worden later deze week aan de rechter-commissaris, het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, voorgeleid.