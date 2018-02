4.400 euro per maand: Puigdemont huurt deze riante villa en lijkt dus nog even in ons land te blijven FT

01 februari 2018

21u32

Bron: L'Echo 0 De Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont verblijft nog altijd in ons land en lijkt ook niet onmiddellijk van plan te vertrekken. Volgens L'Echo zou hij een luxueuze villa huren in Waterloo. Het prijskaartje is niet min: liefst 4.400 euro per maand.

Vijf Belgische jagers die afgelopen zondag met een privévliegtuig van Charleroi naar Ocaña bij Toledo (Spanje) vlogen, werden er opgewacht door de Spaanse ordediensten. Wel honderd agenten in uniform en in burger omsingelden het toestel, omdat gedacht werd dat Carles Puigdemont aan boord zat. Vals alarm, want de afgezette Catalaanse minister-president zat op dat moment in Brussel.

En Puigdemont blijkt niet van plan ons grondgebied snel te verlaten. Er loopt nog altijd een arrestatiebevel tegen hem, en één voet op Spaanse bodem is voor de ordediensten genoeg om hem op te pakken. De banneling zet zijn strijd dan maar voort vanuit ons land, meer bepaald vanuit Waterloo. Daar zou hij een villa huren. Het contract werd volgens Franstalige media gisteren ondertekend.

Sauna en garage voor vier auto's

Via één van zijn adviseurs en vrienden - volgens 'ABC España' gaat het om Josep Maria Matamala Alsina - telt Puigdemont voor het riante pand maar liefst 4.400 euro per maand neer. Het huis met een oppervlakte van 550 vierkante meter ligt in de Rue de l'Avocat, een van de chiquere wijken van de Waals-Brabantse gemeente die een kleine 30.000 inwoners telt. Aanwezig: zes slaapkamers en drie badkamers. In het huis is ook een sauna en garage voor vier auto's. Ook aan groen geen gebrek: het terras van honderd vierkante meter kijkt uit op de tuin van tien are. Groot genoeg dus voor zijn gezinnetje - Puigdemont heeft een vrouw en twee kinderen - en enkele van zijn adviseurs.

Een andere villa in de buurt, die volgens hetzelfde immokantoor maar niet verkocht raakt, wordt binnenkort allicht gehuurd door de andere vier afgezette Catalaanse ministers die nog in ons land verblijven.

