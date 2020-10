4,3 procent bestuurders tijdens 'zomercampagne' positief voor alcohol of : “verontrustende stijging” kv

06 oktober 2020

17u31

Bron: Belga 0 4,3 procent van de bestuurders die tussen 1 juli en 30 september overal in België gecontroleerd werden op rijden onder invloed van alcohol of drugs tekenden positief. Dat meldt de federale politie vandaag. De resultaten van de zomercampagne zijn "verontrustend", luidt het. Tijdens de BOB-zomercampagne vorig jaar waren er met ruim drie keer meer tests 2,7 procent positieve gevallen.

Op een totaal van 119.813 testen waren er tijdens de voorbije zomercampagne 5.146 positieve tests. 4,30 procent van de gecontroleerde bestuurders was onder invloed. "De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich niet meer voort. Dit percentage is hoog en zelfs zorgwekkend", aldus de federale politie.

Er wordt gewezen op de bijzondere context. Door het coronavirus moest de politie haar controlemethodes herzien om elk risico op besmetting voor de weggebruikers en de personeelsleden te vermijden. "De sampler, een apparaatje dat de aanwezigheid van alcohol in de uitgeademde lucht onmiddellijk detecteert, is zo goed als niet gebruikt. Nochtans is het hiermee mogelijk om massaal en snel te controleren. Dit is de reden waarom het aantal uitgevoerde testen lager is dan tijdens andere edities."



Dit cijfer is een trendbreuk voor de jongste vijf jaren. In 2019 waren er op 386.382 controles 10.294 positieve tests (2,7 pct), in 2018 tekende 2,8 pct positief op 346.033 tests, in 2017 was 3,1 pct positief (331.969 tests) en in 2016 tekende 3,2 positief (328.272 tests).

"Er zijn dus meer inspanningen nodig en de mentaliteit van de mensen moet veranderen. Er zijn tal van alternatieven voor rijden onder invloed. Iedereen moet blijk geven van goede wil en verantwoordelijkheidszin om geen levens in gevaar te brengen. De strijd tegen rijden onder invloed blijft een dagelijkse prioriteit van de politie. Er kan geen sprake van zijn dat ze haar aandacht laat verslappen.”