4.000 mensen en 120 organisaties manifesteren tegen racisme in Brussel JM

24 maart 2018

16u15

Bron: Belga 0 Ongeveer 4.000 mensen en 120 organisaties komen in Brussel samen op straat om te manifesteren tegen alle vormen van discriminatie. De stoet staat in het teken van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. De initiatiefnemers willen met de actie een aantal politieke eisen stellen.

Een nationale manifestatie tegen racisme, discriminatie, haat, ongelijkheid en agressie trekt zaterdag door de straten van Brussel. Meer dan 120 organisaties nemen deel aan de stoet die om 14 uur van start ging aan het Noordstation.

21 maart

De aanleiding voor de stoet is is de internationale dag tegen racisme en discriminatie, afgelopen woensdag 21 maart. Na een eerste telling spreekt de politie van zo'n 3.000 tot 4.000 deelnemers.

Organisaties als Hart Boven Hard, 11.11.11, BXL Welcome Refugees, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Federatie Burgerschap en Islamitische Spiritualiteit, maar ook de vakbond ABVV, de partijen Groen en PVDA en delegaties Koerden en Palestijnen stappen mee in de lange stoet. Het is duidelijk dat migratie en asiel en het bijbehorende gevoel van discriminatie en racisme een brandend actueel thema vormen.

Massa volk in Brussel uit heel België. Allemaal samen tegen racisme. #StopRacism #Diversiteit pic.twitter.com/npYEAHNIdQ Flachet Ivo(@ FlachetIvo) link

De organisatoren hebben een aantal politieke eisen. Ze willen onder meer dat er proactieve praktijktesten komen met sancties op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Voorts willen de initiatiefnemers dat de overheid zorgt voor een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert en gericht is op integratie, regularisatie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers.

#StopRacism Betoging tegen racisme pic.twitter.com/gx5drzE82J Han Soete(@ HanSoete) link