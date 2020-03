39-jarige papa van baby van 4 maand overlijdt aan coronavirus



22 maart 2020

Bron: Sudpresse 1794 Een van acht slachtoffers die de afgelopen 24 uur in België vielen door het coronavirus, is een jonge vader. De 39-jarige Brusselaar had een dochtertje van 4 maanden en lachte eerst zelf nog met het virus. Volgens een van zijn vrienden nemen velen de maatregelen nog steeds niet serieus. Hij hoopt met dit verhaal meer bewustzijn te creëren, zo getuigt hij aan Sudpresse.

Toen de jonge vader hem deze week opbelde, voelde de hij zich al wat grieperig. “Hij grapte nog dat hij het coronavirus had", klinkt het bij zijn vriend. Zaterdagochtend werden de symptomen plots erger en kreeg hij moeilijkheden met ademen. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis kreeg hij te horen dat hij besmet was met coronavirus. Hij werd nog beademd in het ziekenhuis, maar enkele uren later overleed de man.

Zijn vriend hoopt nu dat het verhaal van dit jonge slachtoffer de mensen aanzet om voorzichtiger te zijn. “Eerlijk gezegd zijn veel mensen zich nog steeds niet bewust van het risico. Het lijkt voor hen een ver-van-mijn-bedshow en ze denken dat het hen niet zal raken. Maar de doden zijn mensen van vlees en bloed en niet gewoon een opsomming van cijfertjes door de overheid. Ik woon zelf in Schaarbeek en ik kan zeggen dat de maatregelen niet gerespecteerd worden, jongeren spelen bijvoorbeeld nog gewoon op straat. Eerlijk, zolang we geen totale lockdown en een avondklok invoeren, blijven mensen zich helemaal niets aantrekken van de adviezen.”

