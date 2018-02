38 cellen leeg, en toch slapen 12 gedetineerden op de grond in Brugse gevangenis MMB

01 februari 2018

In de gevangenis van Brugge slapen momenteel 12 gedetineerden op matrassen op de grond. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) aan minister van Justitie Koen Geens. Nochtans staan in de Brugse gevangenis 38 cellen leeg. "Het gevolg van een groot personeelstekort. Dit is een zeer gevaarlijke situatie", zegt Annick Lambrecht.

Op de vraag hoeveel personeelstekort er is, kon geen exact antwoord gegeven worden. Volgens Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) zou het evenwel om 'tientallen' gaan. De vrees bestaat nu dat het onveiligheidsgevoel in de Brugse gevangenis nog zal toenemen. "Gedetineerden op matrassen in een volle cel te slapen leggen, is allesbehalve bevorderlijk om de kalmte te bewaren", aldus Lambrecht. "Het is onbegrijpelijk dat het zo ver is gekomen. 38 cellen in twee vleugels staan gewoon leeg te verkommeren. Er is dringend verandering nodig."