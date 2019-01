37 patiënten geëvacueerd na brandje in Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem lva

29 januari 2019

06u38

Bron: Belga 0 Bij een brandje in het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem zijn maandagnacht in totaal 37 patiënten intern geëvacueerd moeten worden. Vanwege de rookontwikkeling moesten ze ondergebracht worden in een andere afdeling van het ziekenhuis. Dat meldt VRT Nieuws en de informatie wordt bevestigd door de burgemeester van Zottegem, Jenne De Potter (CD&V).

Het vuur zelf, dat veroorzaakt werd door een kortsluiting in een technische ruimte op de vierde verdieping, was snel onder controle.

Volgens de burgemeester van Zottegem kregen de hulpdiensten rond 2.15 uur melding van de brand. Eenmaal ter plaatse was die snel onder controle, maar intussen was er wel aanzienlijke rookontwikkeling ontstaan. "In totaal 37 patiënten uit de aanpalende gangen moesten intern geëvacueerd worden. De meerderheid werd opgevangen in het dagziekenhuis."

Het medische en gemeentelijk rampenplan traden in voege, maar die zijn inmiddels allebei weer afgeblazen. "De bluswerken zijn afgelopen, de kamers verlucht en een CO-meting wees uit dat alles veilig is", zegt De Potter. "Nu is het aan het ziekenhuis om te kijken hoe snel ze de kamers weer kunnen klaar krijgen en de patiënten kunnen terugbrengen.”