36 jaar in Luikse gemeenteraad, maar nog nooit in de meerderheid bvb

17 mei 2018

16u39

Bron: Belga 0 Het gezegde 'de aanhouder wint' lijkt zeker op het lijf geschreven van de bijna 80-jarige Raphaël Miklatzki. De man zit al 36 jaar voor de Franstalige liberalen (MR) in de Luikse gemeenteraad. Maar als hij zijn lijsttrekster voor 14 oktober mag geloven, komt daar volgend jaar een einde aan.

Senaatsvoorzitster Christine Defraigne wil de MR na 36 jaar eindelijk uit de oppositie krijgen, zo kondigde ze vandaag op een persconferentie aan, waar ze een deel van de Luikse MR-lijst voorstelde. Voor Defraigne is de PS-cdH-coalitie versleten en ontbreekt het haar op een vreselijke manier aan visie inzake mobiliteit, en dan vooral voor de zwakke weggebruiker.

Defraigne zal samen met Kamerlid Gilles Foret de lijst trekken waarop zowel ervaren als nieuwe gezichten prijken. "De verhouding bedraagt nu twee derde ervaring en één derde vernieuwing, maar eens de lijst volledig zal zijn begin juni moet die verhouding omgekeerd zijn", gaf de Senaatsvoorzitster aan.

Op één na dingen alle huidige gemeenteraadsleden naar een nieuw mandaat in de Luikse gemeenteraad. Zij krijgen het gezelschap van hun collega Marc Gilles, die onlangs overstapte van de cdH.

De jongste kandidate is de 19-jarige Laura Grifnée. De ouderdomsdeken Raphaël Miklatzki is bijna 80 en doet andermaal een poging om in de meerderheid te geraken.