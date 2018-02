36 buurtbewoners geëvacueerd na lek bij chemisch bedrijf in Ecaussinnes LB

19 februari 2018

09u04

Bron: Belga 1 Door een incident bij het bedrijf Afton Chemical, op het petrochemische bedrijventerrein van Feluy in de provincie Henegouwen, zijn vannacht 36 buurtbewoners enkele uren geëvacueerd.

Door een lek in een vat ontsnapte gisteren omstreeks 23.30 uur zink alkyl dithiophosfaat in het bedrijf Afton Chemical. De wolk met het additief verspreidde zich in de omgeving. Uit de wijk Bas-Rouges in Ecaussinnes kwamen tal van klachten over geurhinder en misselijkheid.

Om 1.45 uur werd een onthaalcentrum geopend in het cultureel centrum van Avedelle. "In totaal werden 36 personen naar dit centrum overgebracht. Zes personen werden naar twee ziekenhuizen in de buurt gebracht", aldus burgemeester Xavier Dupont.

Een team van de civiele bescherming kwam ter plaatse de lucht analyseren. Die metingen bleken negatief voor de wijk en zeven andere punten. Vanaf 4.40 uur mochten de bewoners terug naar huis keren.