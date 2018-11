350 agenten en het leger bewaken vanavond Total-site Feluy, voor het eerst ook tijdelijke blokkering buiten Wallonië Depot van Total in Neder-Over-Heembeek (Brussel) tijdlang geblokkeerd,

eerste Vlaamse tankstations vallen zonder brandstof TDM TMA MVDB DBS

22 november 2018

13u11

Bron: VTM Nieuws, Belga, VRT 96 Voor het eerst zijn de acties van de gele hesjes ook tot buiten Wallonië uitgebreid. Actievoerders hebben deze namiddag een tijdlang een brandstoffendepot van Total in Neder-Over-Heembeek (Brussel) volledig geblokkeerd. De politie heeft de toegang tot het depot weer vrijgemaakt. In Tongeren kunnen klanten van Shell geen diesel meer tanken in twee stations. Ook Total kampt met een bevoorradingstekort in enkele tankstations. 350 agenten worden vanaf 18.00 uur ingezet in en rond de site van Total in Feluy (Henegouwen), om “geweld van oproerkraaiers” te voorkomen. Ook Defensie zet manschappen in.

Volgens gouverneur van Henegouwen Tommy Leclercq is het protest van de ‘gele hesjes’ (‘gilets jaunes’) tegen de hoge brandstofprijzen niet meer wat het is geweest, en moet alles in het werk gesteld worden om een einde te maken aan het geweld van oproerkraaiers.

“Het is gedaan. We mogen deze gewelddaden niet meer tolereren”, zegt de gouverneur. “De actie van de gele hesjes is om een vreedzame boodschap over te brengen aan de maatschappij. Maar deze gele hesjes werden geïnfiltreerd door personen die zich op niets baseren om keet te schoppen .” De gouverneur benadrukt dat de gele hesjes de site in Feluy (een van de grootste brandstofdepots van Europa) rond middernacht verlaten hebben, terwijl de autoriteiten erna geconfronteerd werden met ongeveer 400 gewelddadige personen. Gewelddadige confrontaties leidden afgelopen nacht tot 24 gerechtelijke en 15 bestuurlijke aanhoudingen.

De autoriteiten hebben maatregelen genomen om een einde te maken aan het gratuite geweld. Vanaf 18.00 uur deze avond worden 350 politieagenten ingezet om de site in Feluy hermetisch af te sluiten. Ook Defensie stuurt manschappen. De mensen die de zone willen betreden en daar geen geldige reden voor hebben, zullen teruggestuurd worden. “We moeten ook de raffinaderij van Feluy beschermen, die een Seveso-site is, zeker omdat we weten dat relschoppers maandag een vrachtwagen in brand hadden gestoken”, aldus de gouverneur.

Gekende amokmakers

Het merendeel van de 24 amokmakers die gerechtelijk werden aangehouden, waren al gekend bij de politie, zo heeft Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de Kamer gezegd. Bij die gerechtelijke aanhoudingen is volgens Jambon sprake van diefstal, gewelddelicten en wapengebruik. De minister zei ook dat er al gsm’s en voertuigen in beslag werden genomen.

Voor het eerst zijn de acties van de gele hesjes naar buiten Wallonië uitgebreid. Actievoerders blokkeerden deze namiddag een tijdlang een brandstofdepot van Total in Neder-Over-Heembeek (Brussel). De politie zou volgens brandstoffenfederatie Brafco ondertussen de toegang tot het depot weer hebben vrijgemaakt.

Hamsteren met jerrycans

De gevolgen van de acties beginnen nu ook in Vlaanderen voelbaar te worden. Zo hebben twee Shell-stations in Tongeren geen diesel meer. Shell hanteert een prioriteitenlijst: de tankstations langs de snelweg vullen ze eerst weer aan. Ook Total kampt met bevoorradingsproblemen in Wallonië en Vlaanderen.

Zes tankstations van DATS 24 kampten met een tekort, maar zijn inmiddels opnieuw bevoorraad. In Wallonië staan vijf DATS 24-stations leeg, 22 kampen met een tekort. “Als de acties nog lang aanhouden zal de impact ook voelbaar worden in Vlaanderen”, luidt het bij het bedrijf. DATS stelt in Wallonië vast mensen beginnen hamsteren. Automobilisten komen de auto vol tanken en brengen jerrycans mee om te vullen.

Omdat de tankstationsketens voor de bevoorrading uitwijken naar andere depots, voornamelijk in Vlaanderen, om van daaruit de rest van het land te bedienen, dreigen die depots droog te komen staan. De chauffeurs moeten daardoor ook langere afstanden afleggen.

Strategische voorraad

De strategische olievoorraden aanboren om de tekorten bij tankstations op te vangen is momenteel niet aan de orde. Dat laat de federale overheidsdienst Economie, die verantwoordelijk is voor de bevoorradingszekerheid, weten. “We volgen de situatie van dag tot dag op.”

Tijdelijk geen controles

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) staat wegens de blokkades van de brandstofdepots vanaf morgen voor zeven dagen een uitzondering toe op de rij- en rusttijden voor brandstoffenvervoerders. De vrachtwagenbestuurders zijn gedurende die periode vrijgesteld van het naleven van de rij- en rusttijden en er zullen geen controles zijn. Sectorfederatie Brafco had aangedrongen op zo’n uitzondering.

Hinder Frankrijk

Verschillende sites van Total in Frankrijk zijn vandaag getroffen door een stakingsactie. Daartoe werd door vakbond CGT opgeroepen in het kader van loononderhandelingen. De acties komen nog eens bovenop blokkades door actievoerders van de ‘gele hesjes’, zo is vernomen uit eensluidende bronnen. Verscheidene raffinaderijen zouden hinder ondervinden.

Bekijk ook:

Vrachtwagens geplunderd en politie bekogeld door ‘gele hesjes’

Waarom protesteren de ‘gele hesjes’?