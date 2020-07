35 procent minder ongevallen met landbouwvoertuigen ISA

09 juli 2020

12u16

Bron: BELGA 0 In 2019 waren er in Vlaanderen 111 letselongevallen met landbouwvoertuigen. Dit is een daling met 35 procent ten opzichte van 2012, toen er nog 171 ongevallen plaatsvonden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Wekelijks problemen

De Boerenbond voerde in oktober 2019 een enquête uit bij 626 landbouwers over hun ervaringen met het gebruik van veldwegen. Daaruit bleek dat 36 procent aangeeft wekelijks minstens een keer in een problematische situatie terecht te komen. Dat betekent niet dat het telkens resulteert in een ongeval, maar alleszins is het duidelijk dat het gebruik van veldwegen op het platteland meer dan vroeger problematisch is geworden.

Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) heeft de ongevallencijfers met landbouwvoertuigen opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Uit die cijfers blijkt dat het aantal letselongevallen met landbouwvoertuigen de afgelopen jaren in dalende lijn zit. "Waar er in 2012 nog 171 ongevallen plaatsvonden, waren dat er vorig jaar slechts 111", zegt parlementslid Emmily Talpe.

Talpe noemt de cijfers "hoopgevend". "Dat neemt niet weg dat er op het gebied van gedrag, begrip en wederzijds respect in het verkeer nog wel verbeterpunten zijn. Ook de overheid heeft hier een rol in te spelen", aldus Talpe.

Nog te veel ongevallen met fietsers

Kleine kanttekening bij de cijfers: het aandeel ongevallen met fietsers neemt wél toe. In 2012 ging het nog om een aandeel van 12,5 procent, maar vorig jaar is dat aandeel gestegen naar 21,7 procent. Minister Peeters laat weten dat de Fietsersbond in september start met een hoffelijkheidscampagne. "Die kan aangegrepen worden om het onderwerp hoffelijkheid op landwegen opnieuw onder de aandacht te brengen", aldus Talpe.