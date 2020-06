35 miljoen euro extra voor ICT in scholen: “Daarmee willen we afstandsonderwijs structureel verankeren” mvdb

29 juni 2020

09u12

Bron: VRT 6 De Vlaamse regering trekt bijna 35 miljoen euro extra uit om scholen in de aanloop naar volgend schooljaar meer te laten investeren in ICT. Dat kondigt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan. Hij wil het afstandsonderwijs structureel verankeren.

Afstandsonderwijs werd ingevoerd toen leerlingen door de coronacrisis niet naar school konden gaan. De regering trok al meer dan 50 miljoen euro extra middelen uit voor de eerste ICT-investeringen bij de overstap naar afstandsonderwijs, maar ook als compensatie voor geannuleerde schoolreizen en voor beschermend materiaal en schoonmaak.

Begin deze maand trokken de ICT-coördinatoren van het Vlaamse onderwijs nog aan de alarmbel omdat de werkingsmiddelen ontoereikend zijn. Nu kondigt minister Weyts een extra investering van 35 miljoen euro aan, zodat scholen in de aanloop naar volgend schooljaar “nog meer kunnen investeren in ICT”. Het gaat volgens de minister om meer dan een verdubbeling van de reeds toegekende middelen. “Het extra budget kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld extra uren voor een ICT-coördinator of om leerkrachten en leerlingen te equiperen met noodzakelijk materiaal en software”, zegt Weyts.

“Iedereen aan boord”

De nieuwe investering kadert in de plannen voor de opstart van volgend schooljaar, met een vaste rol voor afstandsonderwijs in het secundair onderwijs op woensdagvoormiddag. “Het is een uitgelezen opportuniteit om ons onderwijs te moderniseren en meteen ook onderwijs op maat aan te bieden. Terwijl één groep leerlingen bijvoorbeeld extra uitgedaagd wordt met moeilijkere oefeningen of uitgebreide leerstof kan een andere groep leerlingen de nodige ondersteuning en remediëring krijgen om de leerstof onder de knie te krijgen. Op die manier houden we iedereen aan boord en blijven we leerlingen prikkelen.”

Van de 35 miljoen euro die nu wordt vrijgemaakt, gaat 9 miljoen naar de basisscholen en bijna 26 miljoen naar de scholen van het secundair. De middelen worden verdeeld op basis van het aantal en het type leerlingen.

