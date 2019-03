35-jarige man overleden na frontale botsing in Duffel avh

09 maart 2019

09u10

Bron: Belga 0 In Duffel is afgelopen nacht een man om het leven gekomen na een ongeval met twee personenwagens. Twee wagens, met de man in de ene wagen en een gezin dat terugkeerde van skivakantie in de andere, botsten frontaal op elkaar. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te bepalen.

De politie van Lier kreeg vannacht om 3.40 uur melding van een botsing op de Beukheuvel in Duffel, op de grens met de Lierse deelgemeente Koningshooikt. In de ene wagen zat een 35-jarige man uit Putte, en hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het UZA. In de andere wagen zat een gezin met twee kinderen dat terugkeerde van skivakantie. Zij raakten lichtgewond.

De man uit Putte overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die ter plaatse kwam.