35 jaar geleden: het Heizeldrama

27 mei 2020

10u46 10 Het is eind deze week 35 jaar geleden dat 39 toeschouwers stierven in het gedrang net voor de Europacup I-finale in het Heizelstadion in Brussel, het huidige Koning Boudewijnstadion. Kort voor aanvang van de wedstrijd Liverpool - Juventus Turijn braken rellen uit met een dodelijke stampede tot gevolg. Op vrijdag 29 mei staat aan het stadion een herdenkingsmoment op de planning.

Zowat een uur voor de aanvang van de finale op de Heizel tussen Juventus en Liverpool braken zware rellen uit tussen Britse en Italiaanse voetbalsupporters. De twee staantribunes van het verouderde stadion zaten afgeladen vol. Het Heizelstadion was qua capaciteit te klein voor een finale van de Europacup I, de voorloper van de Champions League.

Door een blunder van de organisatoren bleken de verschillende clans zich vlak naast mekaar te bevinden op de staanplaatsen. Dronken Britse fans begonnen stenen te gooien en braken uit hun vak. Italiaanse supporters in het later berucht geworden ‘blok Z’ probeerden massaal veiliger oorden op te zoeken. Door de druk van de mensenmassa bij de Engelse charge stort een muur in en tuimelen mensen naar beneden.

In de paniek die daarop uitbreekt worden tientallen supporters letterlijk onder de voet gelopen. Politie en rijkswacht, niet talrijk genoeg aanwezig, kunnen nauwelijks ingrijpen. Veel ploegen waren druk bezig om buiten het stadion de gemoederen te bedaren bij aanschuivende fans.

32 Italianen

Na afloop worden 39 doden (32 Italianen, twee Belgen, vier Fransen en een Ier) en tientallen zwaargewonden geteld. Het lijkt achteraf nogal luguber, maar om veiligheidsredenen wordt beslist om de finalewedstrijd die avond alsnog te spelen, met een verlaat aanvangsuur. Juventus wint na een penaltydoelpunt van Michel Platini. De spelers van beide ploegen wisten dat er rellen waren uitgebroken, maar de meesten kwamen pas na afloop te weten dat hierbij doden waren gevallen.

Er zijn verschillende oorzaken aangeduid voor de ramp, zoals de slechte staat van het stadion, gebrekkig en ongecoördineerd optreden van politie en rijkswacht, alcoholmisbruik en te veel aanwezigen door tickets op de zwarte markt. In de nasleep volgt de beslissing dat Engelse clubs vijf jaar niet mogen aantreden in Europese competities. Liverpool krijgt daar bovenop nog een extra jaar uitsluiting. Na het Heizeldrama wordt het stadion volledig herbouwd en op 23/08/1995 als Koning Boudewijnstadion officieel geopend door koningin Fabiola.

De Stad Brussel zal vrijdag (vanaf 10u), 35 jaar na de feiten, op de plaats van de tragedie hulde brengen aan de slachtoffers tijdens een herdenkingsmoment. Onder meer de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zal de ceremonie bijwonen, net als de ambassadeurs van Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Gezien de huidige gezondheidssituatie rond het coronavirus zal de ceremonie in een zeer kleine kring worden gehouden om een te grote bijeenkomst op de site te vermijden. Het gebeuren wordt wel live uitgezonden op het kanaal Prosport Brussels op YouTube, en op de website en Facebookpagina's van de Stad Brussel.

