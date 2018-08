35.000 Nederlanders krijgen Holland House in Brussel AV

01 augustus 2018

17u32

Bron: BELGA 1 Na enkele jaren vertraging komt er dan toch een Holland House, een ontmoetingsplaats voor Nederlandse professionals, in Brussel. Het ontmoetingscentrum bij het Luxemburgplein, dat op een steenworp ligt van het Europees Parlement, opent naar verwachting begin volgend jaar zijn deuren.

In het Holland House is plaats voor lezingen, recepties en bedrijfsevenementen, maar er kan ook worden geluncht. Het "uithangbord van Nederland in het centrum van de Europese macht" moet uitgroeien tot "een debatcentrum waar vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en politici en journalisten graag de degens kruisen".

De bedoeling is dat er naast een maandelijkse borrel ook activiteiten rond Koningsdag, de Nederlandse nationale feestdag, en verkiezingsuitslagen worden georganiseerd.

De vereniging achter het Holland House had gemikt op 2016, maar ondervond een aantal problemen met onder meer het bestemmingsplan. De verbouwingen en inrichting van het pand aan de Aarlenstraat zijn in december klaar, verzekert voorzitter Niels Schreuder. De officiële opening volgt in het eerste kwartaal.

Een plek waar Nederlanders thuis kunnen komen Maryem van den Heuvel, Nederlandse ambassadeur in België en beschermvrouwe van het Holland House

"Een plek waar Nederlanders thuis kunnen komen", aldus Maryem van den Heuvel, de Nederlandse ambassadeur in België en beschermvrouwe van het Holland House. Het initiatief moet zichzelf bedruipen, dus sponsors zijn welkom.

In Brussel werken en wonen naar schatting 35.000 Nederlanders.