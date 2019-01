35.000 klimaatbrossers overspoelen Brussel: “Wij slaan de lessen over, maar jullie hebben het verzorgen van onze planeet overgeslagen” HA

24 januari 2019

12u34

Bron: Belga, VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 81 De derde klimaatmars van Youth for Climate was een gigantisch succes. Circa 35.000 spijbelende jongeren trokken vanmiddag door de straten van Brussel om een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid te eisen. Niemand weet waar dit zal eindigen, maar bezielster Anuna De Wever durft luidop te dromen: “Ik denk dat wij misschien uiteindelijk ooit de grootste klimaatmars zullen houden, en dan ziet iedereen tot wat de Belgische jeugd in staat is.”

Het enthousiasme bij de klimaatspijbelaars lijkt nog niet af te nemen, integendeel. Ongeveer 35.000 betogers stapten vandaag mee in de mars, bevestigt de politie op Twitter. Ter vergelijking: vorige week daagden 12.500 jongeren op. De eerste editie lokte zo’n 3.000 scholieren naar de hoofdstad.

Comptage officiel manifestation #YouthforClimate #Bruxelles : 35.000 participants avec les retardataires

Officiële telling van de betoging #YouthforClimate #Brussel : 35.000 deelnemers met de laatkomers inbegrepen PolBru(@ zpz_polbru) link

“Hier bestaat geen herexamen voor”

De jonge manifestanten brachten opnieuw massaal veel protestborden mee. “There is no planet B”, “Don’t fuck your mother earth”, “Liever nu buizen dan naar Mars verhuizen” en “Hier bestaat geen herexamen voor” zijn maar enkele van de duizenden opschriften die de lucht sierden.



De boodschap van de jongeren is duidelijk: ze eisen een ambitieuzer klimaatbeleid voor een betere toekomst.

“Politici hebben slechtste rapport”

Anuna De Wever, een van de organisatoren, is in de wolken met de opkomst. “Ik ben altijd voorzichtig, maar de eerste keer zeiden ze ‘het is leuk voor een keer’ en bij de tweede mars zeiden ze dat ik niet meer mocht verwachten dan dat. Wie weet eindigt dit in grootste klimaatmars ooit.”

Na afloop van de mars spraken de organisatoren de uitzinnige menigte toe. “De politici hun rapport is het slechtste van allemaal. Wij, de jeugd van België, keren ons vandaag tegen de mensen die onze planeet verwoesten. Wij slaan de lessen over, maar jullie hebben het verzorgen van onze planeet overgeslagen.”

Wij, de jeugd van België, keren ons vandaag tegen de mensen die onze planeet verwoesten Youth for Climate

“Vechten voor toekomstige generaties”

De jongeren eisen dat de politici hun verantwoordelijkheid opnemen en ingrijpen voor het te laat is. “Wij zijn de laatste generatie die het verschil kan maken en samen moeten wij vechten voor de toekomstige generaties”, benadrukte Karen Cools.

Na de speeches hield de menigte nog een minuut stilte voor de stervende planeet.

“Doorgaan tot aan verkiezingen”

Het is duidelijk dat Youth for Climate een nationale beweging op gang heeft gebracht, zo namen er vandaag voor het eerst ook hogeschool- en universiteitsstudenten deel aan de betoging.

“Mogelijk is hun opkomst nog niet in groten getale, want nog heel veel van hen hebben nog examens”, zegt Laura Cools, initiatiefneemster van Students for Climate. Ook de studenten zijn van plan om elke week te betogen tot aan de verkiezingen in mei.

De nieuwe beweging Students for Climate is nog volop in opbouw en werkt vooral naar hun eigen protest van 14 februari toe. Dan hoopt ze tienduizenden studenten op de been te krijgen.

“Grootouders voor het klimaat”

In de stoet stapten naast jongeren ook opnieuw senioren mee, want voor de derde week op rij kregen de klimaatspijbelaars de steun van “Grootouders voor het klimaat”.

Ook Waalse scholieren en studenten waren vandaag talrijk aanwezig in Brussel. “Het succes en de weerklank werd steeds groter en dat heeft ons geïnspireerd”, zegt de 17-jarige Augustin uit Louvain-La-Neuve.

“Veel Waalse scholen verbieden het nog om deel te nemen aan de mars, maar wij hebben een petitie ingediend bij onze directeur om onze deelname af te dwingen. Het is onze taak om naar school te gaan, maar ook om ons klimaat te beschermen”, aldus Augustin.

Zondag opnieuw klimaatbetoging

Nu zondag is Brussel opnieuw het decor voor een grote klimaatmars, ditmaal georganiseerd door Rise for Climate Belgium: Citizen Mobilization to save Humanity. Niet alleen in België, maar ook in verschillende Franse steden wordt er zondag betoogd voor het klimaat. Op het Facebookevenement geven al 25.000 mensen aan dat ze gaan betogen, 73.000 anderen tonen interesse.

Vanaf 13 uur worden betogers uitgenodigd om te verzamelen voor het Noordstation. Daar zal de mars om 14 uur ook vertrekken.