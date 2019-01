345 karkassen positief getest op Afrikaanse varkenspest kv

17 januari 2019

18u05

Bron: Belga 0 Van de 1.052 geanalyseerde karkassen van everzwijnen zijn er 345 positief getest op het virus van de Afrikaanse varkenspest. Die balans heeft Waals minister van Landbouw René Collin (cdH) vandaag opgemaakt, vier maanden na de ontdekking van het virus in een bos in de provincie Luxemburg.

"Tot op heden zijn 1.052 everzwijnen onderzocht, waarvan 883 binnen de perimeter. Op dit aantal testten 345 karkassen positief", zo deelde Collin de laatste gegevens van het Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage en Wallonie mee.

Volgens de minister zijn ook 334 everzwijnen afgemaakt in de specifieke observatiezone. Eerder deze maand besloot de Waalse regering de bufferzone en de bewakingszone uit te breiden. In die bewakingszone zijn 86 everzwijnen geanalyseerd. Ze testten allemaal negatief, aldus Collin.



Na de ontdekking van Afrikaanse varkenspest in september van vorig jaar werden verschillende zones afgebakend: een bufferzone, een bewakingszone en een zone met specifieke observatie.

