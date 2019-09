34% van onze surfers zegt niet meer te gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen SPS

28 september 2019

20u43 0 Het nieuws dat de opkomstplicht bij de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen verdwijnt, heeft een gevoelige snaar geraakt bij onze surfers. Meer dan 60.000 HLN-surfers antwoordden op onze online poll. Daaruit blijkt dat 34 procent niet meer naar de stembus trekt als het niet meer verplicht is. Iets meer dan de helft, 56 procent, wil zijn stem nog wel gaan uitbrengen. De overige 10 procent blijft in dubio.

Een nieuwe Vlaamse regering is er nog steeds niet, maar enkele ambities van Jambon I sijpelden gisteren toch naar buiten. Zo schrapt de Vlaamse regering in spe de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen. Ons land is één van de weinige ter wereld waar nog opkomstplicht geldt, maar bij elke verkiezing blijft hoe dan ook een kleine 10% van de kiezers thuis. Officieel riskeren thuisblijvers een boete van 40 tot 80 euro, maar daar wordt zelden of nooit gevolg aan gegeven.

De opkomstplicht blijkt een thema dat de gemoederen beroert, blijkt ook uit onze online poll. Het gaat niet om een representatieve peiling, maar een online poll waar om 20.15 uur al 65.000 surfers hun stem uitbrachten op de vraag of ze nog zouden gaan stemmen als er geen opkomstplicht meer was. Een derde van onze surfers gaf aan niet meer te gaan stemmen. Een kleine meerderheid, 56 procent, wil zijn stem wel nog gaan uitbrengen. Een surfer op tien is nog niet zeker wat hij of zij gaat doen. En jij? Wat ga jij doen? Stemmen kan nog altijd via onze poll hieronder.

LEES OOK: Opkomstplicht of stemrecht? Dit zijn de voor- en nadelen (en deze partijen hebben er bij te winnen/verliezen)

Meer over politiek

verkiezingen