34 ton zware Shermantank krijgt nieuwe plaats Sam Vanacker

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sam Vanacker - In Tielt werd deze namiddag een loodzwaar oorlogsmonument verhuisd. De authentieke Shermantank van maar liefst 34 ton die al 38 jaar op het Generaal Maczekplein staat, kreeg naar aanleiding van de geplande bouw van de nieuwe jeugdlokalen een nieuw plaatsje aan het Tieltse Maczekplein.

Met behulp van een uit de kluiten gewassen telescopische kraan werd de tank uit de Tweede Wereldoorlog gisterenmiddag voorzichtig op een dieplader geplaatst. Uit de meetinstrumenten van de kraanman bleek dat het gevaarte ongeveer 34 ton weegt. Opmerkelijk, aangezien de motorblok er niet eens meer in zit. Rond 14 uur reed de dieplader zo’n 90 meter verderop naar de andere kant van het Maczekplein, waar de tank opnieuw met de kraan op een gloednieuwe sokkel werd geplaatst.

Architect Steven De Vrieze uit Tielt stond in voor het ontwerp van het vernieuwd herdenkingsmonument, dat geïntegreerd werd in een groenzone ter hoogte van de VDAB Werkwinkel. Het monument bestaat uit een sokkel in architectonisch beton, de tank en een bijhorende gedenkwand. Rondom zijn kasseien voorzien, verwijzend naar de Tieltse bestratingen ten tijde van de bevrijding. De komende weken worden de vlaggenmasten nog verzet en wordt de omgeving wat opgefrist. Tegen de herdenkingsplechtigheid van 11 november moet alles klaar zijn.

De tank dateert uit de Tweede Wereldoorlog en staat al sinds 8 september 1979 op het Maczekplein. Op die datum werd het oorlogsmonument ingehuldigd in aanwezigheid van de inmiddels overleden Poolse generaal Stanislaw Maczek, naar wie het plein ook vernoemd is. De Shermantank werd in 2002 al eens een paar meter verplaatst naar aanleiding van de bouw van de Europahal. De stad heeft de tank, die van hetzelfde type is als de tanks die gebruikt werden bij de bevrijding van Tielt, al 38 jaar in bruikleen van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Reden voor de verhuis is de geplande bouw van nieuwe jeugdlokalen naast het Tieltse zwembad. De nieuwbouw komt in het park dat zowat net achter de oude locatie van het monument ligt. “De planning moet nog besproken worden met de aannemer, maar we hopen dit jaar nog te kunnen starten met de grondwerken”, geeft burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) nog mee.

