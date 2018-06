34 Syrische vluchtelingen geland in Zaventem in kader van humanitaire corridor ADN

07 juni 2018

23u03

Bron: Belga 0 Een groep van 34 vluchtelingen uit Syrië, onder wie 15 kinderen en jongeren, is deze namiddag geland op Brussels Airport. Het gaat om tien families, zo meldt de Gemeenschap van Sant' Egidio. Volgens de christelijke organisatie zullen ze de komende dagen asiel aanvragen in België.

De groep kwam vanuit Turkije overgevlogen met een humanitair visum, meldt Sant' Egidio op zijn website. De families hadden geen toekomst meer in Syrië en leefden in moeilijke omstandigheden in Turkije, klinkt het. "Ze krijgen nu de kans een nieuw bestaan in ons land op te bouwen."

Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van Fedasil terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door katholieke parochies en gemeenschappen, onder begeleiding van Caritas. Ze werden op voorhand gescreend door Sant'Egidio, Caritas en partnerorganisaties. De staat voerde een veiligheidsscreening uit.

150 kwetsbare Syrische vluchtelingen

De 34 komen naar België via de zogenaamde humanitaire corridors. Dat zijn volgens Sant' Egidio veilige en legale vluchtwegen voor kwetsbare vluchtelingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ondertekende met de christelijke organisatie, in partnerschap met alle erkende erediensten van België, daarover in november vorig jaar een akkoord. Het akkoord bepaalt dat dit jaar 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen uit Syrië en Turkije overgevlogen worden naar ons land.

"Eerder kwamen al 38 Syrische vluchtelingen aan. Daarmee staat het totaal nu op 72 personen. De volgende 78 vluchtelingen worden de komende weken en maanden in ons land verwacht", aldus de kerkgemeenschap. De eerste families zijn al erkend als vluchteling.