34-jarige man uit Kampenhout op weg naar tiende veroordeling in evenveel jaar ADN

29 oktober 2018

13u45

Bron: Belga 0 Een 34-jarige man uit Kampenhout riskeert een gevangenisstraf van 11 maanden omdat hij zijn vriendin zou geslagen hebben en zich zou verzet hebben tegen zijn arrestatie. Het zou voor de dertiger al de tiende veroordeling zijn sinds 2009. Momenteel moet hij een totaal van 50 maanden cel uitzitten voor uiteenlopende feiten. Toch hoopt zijn advocaat nog op een straf met probatie-uitstel.

Het laatste wapenfeit van de man dateert van 16 april 2018 toen hij het met zijn ex-vriendin aan de stok kreeg, op haar appartement in Kampenhout. De dertiger gebruikte daarbij fysiek geweld, zodat de vrouw zich genoodzaakt zag de politie te bellen. Toen die aankwam, weigerde de dertiger zich te laten arresteren en schold hij de agenten uit voor allerlei onfraais.

"Bovendien bleek hij geseind te staan voor verschillende veroordelingen, voor een totaal van 50 maanden", sprak het parket vandaag. "De laatste dateerde van mei 2018, toen hij veroordeeld werd tot 18 maanden cel. Sinds 2009 is meneer al 9 maal veroordeeld, voor intrafamiliaal geweld, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, oplichting en verkrachting."

“De pedalen verloren”

Het parket eiste voor de nieuwe feiten een effectieve gevangenisstraf van 11 maanden. De verdediging pleitte voor een straf met probatie-uitstel. "Mijn cliënt heeft toen inderdaad de pedalen verloren en is over de schreef gegaan", klonk het.



"Hij had net na een heel moeilijke periode werk gevonden en hoopte zijn schulden te kunnen afbetalen. Daarvoor moest hij echter een vast adres hebben en hij hoopte zich bij zijn ex-vriendin, bij wie hij al onofficieel woonde, te kunnen inschrijven. Toen zij dat weigerde, heeft hij fout gereageerd. En toen hij van de politie hoorde dat hij door zijn eerdere veroordelingen sowieso naar de gevangenis moest, stortte zijn hele wereld in.”

Het vonnis valt op 29 november.