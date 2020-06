34 jaar na tip in Bende van Nijvel-onderzoek: wie kent man met geweer op deze foto? HAA BJM

16 juni 2020

09u44

Bron: Belga, eigen berichtgeving 250 In het onderzoek naar de Bende van Nijvel schakelen de speurders de hulp in van het publiek om een man met een Italiaans geweer op een foto te identificeren. Een speurder kreeg de afbeelding al in 1986 in handen met de boodschap “dat deze man belangrijk kon zijn voor het onderzoek”. Meer dan dertig jaar later kennen de onderzoekers nog altijd zijn naam niet.



Lichtkleurige kaki kleren, een brede aangesnoerde broekriem en een haarcoupe die nog het meest doet denken aan een Monchhichi. Zo staat de grote onbekende man in een bos. Wat nog het meeste opvalt: het joekel van een geweer, stevig in zijn handen geklemd. “Van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12”, specificeert de federale politie in het opsporingsbericht, dat werd verspreid op vraag van de onderzoeksrechter van Charleroi.

“De foto is in 1986 aan een speurder gegeven”, zegt Eric Van Duysse van het federaal parket aan onze redactie. “Volgens die persoon was de man op de foto belangrijk. Mogelijk weet hij iets of was hij betrokken bij de misdaden van de Bende van Nijvel. Tot op vandaag weten we niet wie hij is. We willen dat begrijpen en laten daarom nu de foto los op het grote publiek.”

Wie de man herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het nummer 080030300 of vanuit het buitenland op het nummer 003225544488. Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu. “Discretie wordt verzekerd”, aldus de politie.

Bij een reeks aanslagen bij particulieren en op supermarkten van de Bende van Nijvel in de jaren 80 vielen in totaal 28 doden. Justitie probeert nog steeds de beruchte zaak op te lossen en zet momenteel in op DNA-testen om mogelijke sporen te vinden, maar die hebben tot nu toe niets opgeleverd, zo raakte eind vorige week nog bekend. De verjaringstermijn van de zaak, die met tien jaar is verlengd, loopt af in 2025.

