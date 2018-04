331 meldingen van ouderenmishandeling in 2017 JM

09 april 2018

16u05

Bron: Belga 2 Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) en De hulplijn 1712 registreerden vorig jaar in totaal 331 meldingen van ouderenmishandeling. Maar liefst de helft van die mishandeling gebeurden in kerngezin van het slachtoffer. Vooral hulpverleners namen contact op met de centra.

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) ontving in 2017 144 meldingen. De hulplijn 1712 registreerde vorig jaar 187 contacten met betrekking tot ouderenmis(be)handeling. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Peter Persyn (N-VA).

VLOCO

De meldingen bij VLOCO waren in grote meerderheid afkomstig van hulpverleners (114), gevolgd door politie (7) en familieleden (6). In 94 gevallen was de mishandeling psychisch van aard, was er sprake van schending van rechten, van een multiple probleem of een seksuele vorm van geweld.

De plegers waren in meeste gevallen familieleden zoals de zoon (42), de partner (37), dochter (32), een ander familielid (11) of schoonkinderen (7). Ook een huisvriend of hulpverlener werden vermeld als pleger.

1712

Van de 187 meldingen hierover aan hulplijn 1712 situeerden er zich 123 in het kerngezin, 41 in de bredere familiale context, 17 in het rust- en verzorgingstehuis, in een psychosociale (2) of medische context (1).

Vaak ging het om emotioneel geweld, fysiek geweld, economisch geweld, fysieke verwaarlozing en seksueel geweld. De meldingen waren vooral afkomstig van het slachtoffer, van kinderen, familieleden en vrienden of kennissen van het slachtoffer en van hulpverleners.