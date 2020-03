322 mensen met coronavirus op intensieve zorgen: hoeveel bedden zijn er beschikbaar? En kan die capaciteit worden opgevoerd? AW

23 maart 2020

12u13 12 Er zijn de voorbije 24 uur 13 nieuwe overlijdens bijgekomen door het nieuwe coronavirus in ons land. Op de intensieve zorgen liggen momenteel 322 patiënten. Hoeveel bedden op intensieve zorgen blijven er nog over? Kan de capaciteit nog worden opgevoerd? En hoeveel testen worden er op een dag eigenlijk uitgevoerd? De experts van het Nationaal Crisiscentrum geven antwoord.

In totaal zijn 1.643 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat daarbij om een stijging van 290 personen. Op de intensieve zorgen liggen 322 mensen: dat zijn 32 bedjes meer dan gisteren. “In totaal zijn er op intensieve zorgen 943 bedden in België beschikbaar voor patiënten die besmet zijn met Covid-19. Die bedden beschikken allemaal over beademingsapparatuur”, verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht. “Daarvan zijn 322 bedden ingenomen.” Dat betekent dat er nog 621 bedden vrij en beschikbaar zijn. “En de capaciteit kan nog verhoogd worden.”

Verder ziet het Nationaal Crisiscentrum een voorzichtige daling bij het aantal bevestigde besmettingen. Vandaag kwamen er immers 342 bevestigde besmettingen bij: een daling van 244 besmettingen in vergelijking met gisteren. “Een goed teken, maar de trend moet nog bevestigd worden de komende dagen”, reageert Van Gucht voorzichtig. “We zijn niet uit de gevarenzone”, waarschuwt Van Gucht. “Als we de maatregelen nu zouden loslaten, is de kans groot dat het virus terug zal uitbreken.” Het is met andere woorden te vroeg om conclusies te trekken, maar de toestand ziet er wél beter uit dan ze er zonder maatregelen zou hebben uitgezien.

Alleen werden er de avond voordat de strenge maatregelen in ons land zouden gelden stevige lockdownfeestjes georganiseerd. Is daar dan geen effect van te bespeuren? “Dat is moeilijk te beoordelen”, stelt Van Gucht. “Daarbij is het een zaak van het verleden, belangrijk is dat het nu niet meer gebeurt.”

Aantal tests

Over het aantal bevestigde besmettingen en het aantal overlijdens wordt dagelijks een persconferentie georganiseerd door het crisiscentrum. Maar hoe zit het eigenlijk met het aantal tests dat dagelijks wordt uitgevoerd? Hoeveel waren dat er aan het begin van de coronacrisis en is de capaciteit verhoogd?

“We doen zo'n 2.000 tot 2.500 tests per dag. In totaal deden we al meer dan 30.000 tests”, antwoordt Steven Van Gucht. “En we zijn volop aan het werken om de capaciteit uit te breiden. Dat is een enorme inspanning en een complex proces. Maar we werken eraan en vinden het belangrijk dat die uitbreiding er komt."

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

Lees ook:

Technisch werkloos, weggevallen flexijob: 3 Vlaamse gezinnen maken de rekening: “Eén maand lukt dit, maar twee wordt écht al lastig

Honderden pv’s voor overtreding coronamaatregelen: “Zo krijgen we virus niet onder controle”