32-urenstaking in gevangenissen goed opgevolgd Redactie

02 februari 2018

09u25

Bron: Belga 0 De 32-urenstaking in de gevangenissen wordt goed opgevolgd. In de Vlaamse gevangenissen is een kwart van het personeel aan het werk, zegt de federale politie. Ook in verschillende Waalse gevangenissen is een aanzienlijk deel van het personeel niet aan het werk, maar van ruim de helft zijn vanochtend nog geen cijfers. De bonden protesteren omdat ze vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt, na de vorige grote stakingsactie.

Waar vannacht in heel wat Vlaamse gevangenissen nog al de cipiers aanwezig waren, gemiddeld 70 procent, zijn er dat vanochtend al heel wat minder (27 procent). Uitschieter is Leuven-Centraal met 8 procent. Komen ook uit onder de 20 procent: Brugge (11,24 %), Dendermonde (18,75 %), Gent (20 %), Hasselt (17,24 %), Tongeren (20 %) en Turnhout (19,23 %).

In Wallonië is de gemiddelde bezettingsgraad iets hoger dan in Vlaanderen, 29 procent, maar dat is dus gebaseerd op onvolledige cijfers. Vanochtend waren in de Vlaamse gevangenissen ook 81 agenten aanwezig ter versterking, waarvan 18 in Brugge. Voor Wallonië zijn momenteel nog geen cijfers beschikbaar.

De cipiers startten gisteravond om 22 uur met een staking die tot zaterdagochtend 6 uur loopt. Al de hele week wordt in de gevangenissen actie gevoerd tegen het personeelstekort: cipiers werken sinds maandag twee uur minder per dag. Voor volgende week vrijdag staat opnieuw een staking gepland.