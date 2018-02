32-jarige vrouw komt om bij frontale botsing in Puurs

ADN

02 februari 2018

09u04

Bron: Belga

1

In Puurs is in de nacht van donderdag op vrijdag een 32-jarige vrouw uit Dendermonde om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N17. Dat zegt de lokale politie van de zone Klein-Brabant.