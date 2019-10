32,7 miljoen ‘geconsumeerd’ tijdens Grand Départ in Brussel MAC

07 oktober 2019

16u11 0 Tijdens het weekend van de start van de Ronde van Frankrijk hebben bezoekers 32,7 miljoen uitgegeven aan de Brusselse horeca en kleinhandel, terwijl het Brussels Gewest 4,5 miljoen heeft geïnvesteerd. Dat zei Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) op vraag van Bianca Debaets (CD&V).

Voor alle duidelijkheid: de stad Brussel betaalde 5 miljoen euro aan organisator ASO om ‘le Grand Départ’ naar Brussel te halen en in totaal werd meer dan 12 miljoen uitgegeven om de Tourstart in goede banen te leiden. Het Brussels Gewest nam 4,5 miljoen - een berekening van visit.brussels, Mobiele Brussel en Net Brussel - voor zijn rekening waarvan 1,3 miljoen om het even te promoten en 2 miljoen aan wegenwerken.



Daartegenover staat de economische en financiële impact van de start van de Ronde. Zo waren één miljoen bezoekers rond het parcours aanwezig. De hotels waren dan niet volzet maar de bezettingsgraad van 84 procent lag 7 procent hoger dan het jaar voordien, toen de Ommegang dat weekend plaatsvond, wat goed is voor 9.000 overnachtingen meer. “Wat de economische impact betreft, hebben bezoekers samen 4,9 miljoen uitgegeven aan overnachtingen, 12,5 miljoen in restaurants en cafés en 15,3 miljoen in de detailhandel. Dat is samen 32,7 miljoen”, aldus Sven Gatz.

Het is niet duidelijk hoe je die 32,7 miljoen moet afwegen tegen eerder gecommuniceerde opbrengsten van recente Grand Départs als Yorkshire (134 miljoen), Utrecht (25 miljoen) en Düsseldorf (64 miljoen). Sporteconoom Trudo Dejonghe is niet onder de indruk. “Eigenlijk moet je een echte kosten-batenanalyse maken, want omzet is geen toegevoegde waarde. Het gaat vooral om prestige, waarbij de overheden alle kosten dragen, terwijl de winst naar ASO gaat en bijvoorbeeld ook naar hotelketens die niet eens in Belgische handen zijn. En dan kun je je ook de vraag stellen: kan je dat geld niet beter investeren in bijvoorbeeld scholen?”

“In het weekend van de Tour de France hebben we in Brussel in elk geval nog nooit zoveel blije en lachende gezichten gezien”, besloot Gatz.