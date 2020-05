310 Belgische ontslagen bij Brussels Airlines IB

19 mei 2020

05u38

Bron: Belga 0 Brussels Airlines wil volgens schattingen van de directie 370 mensen ontslaan, van wie 310 in België en 60 in het buitenland. Dat blijkt uit een presentatie van de directie die De Tijd kon inkijken.

Brussels Airlines voelt zwaar de impact van het coronavirus, dat het vliegverkeer wereldwijd lamlegt. Het bedrijf kondigde vorige week aan zijn activiteiten een kwart in te krimpen. Dat plan bedreigt de job van 1.000 mensen of 800 voltijdse equivalenten (VTE).

De directie maakte duidelijk dat ze het aantal gedwongen ontslagen zo veel mogelijk wilde beperken via alternatieve maatregelen. Zo wil het bedrijf 155 werknemers die al met (vervroegd) pensioen kunnen overtuigen dat ook te doen. Door werknemers vanaf 59 jaar met brugpensioen te sturen wil Brussels Airlines 92 jobs schrappen.

Mensen vanaf 57 krijgen de vraag halftijds te werken, bij 55- of 56-jarigen is sprake van vier vijfde. Daarnaast voert Brussels Airlines tijdelijke maatregelen in waarbij de piloten en het cabinepersoneel minder werken in het rustige winterseizoen.

“Ontslagen beperken tot 9 procent van personeelsbestand”

"Met de voorgestelde maatregelen kunnen we de ontslagen beperken tot 9 procent van het personeelsbestand", stelt de directie in de presentatie. Vrijwillige vertrekkers kunnen het aantal gedwongen ontslagen verder omlaaghalen.

Brussels Airlines wilde de cijfers niet bevestigen, omdat de sociale onderhandelingen nog maar net begonnen zijn.