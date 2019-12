31 miljoen euro aan upgrades maakt pantservoertuigen Belgisch leger “compleet onbruikbaar” Cédric Maes Isolde Van Den Eynde

17 december 2019

16u12

Bron: eigen info 1490 De verkenningstroepen van de landcomponent zitten in de problemen. Hun 38 Pandur-pantserwagens ondergaan momenteel een upgrade van ruim 31 miljoen euro, maar dat maakt de pantservoertuigen “compleet onbruikbaar”. “Al wie groter is dan 1,70 meter kan er niet in of uit, en de bestuurder kan niet eens aan de pedalen", klinkt het. De Pandur werd in 2008 omgebouwd tot verkenningsvoertuig, maar kon nog geen enkele verkenningsopdracht uitvoeren door problemen.

“Alle Pandur-voertuigen die de Midlife Update (MLU) hebben ondergaan, worden beschouwd als niet-operationeel en niet-baanvaardig om veiligheidsredenen.” Met die woorden werd in een briefing brandhout gemaakt van de kostelijke upgrade van de pantservoertuigen.

Een eerste probleem werd onlangs pijnlijk duidelijk toen de eerste vier voertuigen terugkwamen: de besturing en de remmen werken niet naar behoren en door de extra bepantsering en apparatuur die werd aangebracht kan de bemanning nog met moeite in het voertuig. “Vier van de vijf bemanningsleden moeten kleiner zijn dan 1,70 meter om nog met het voertuig te kunnen werken, hallucinant", zegt Wouter De Vriendt van Groen. Hij zal morgen de nieuwe minister van Defensie over de kwestie aanspreken in de Kamer.