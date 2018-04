31-jarige uit Heist-op-den-Berg veroordeeld voor aanranding 14-jarige fanfarecollega sam

12 april 2018

22u29

Bron: belga 0 Een man van 31 uit Heist-op-den-Berg is door de correctionele rechtbank van Mechelen schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid van een 14-jarig meisje waarmee hij in de lokale fanfare speelde. De man kreeg een probatieopschorting en een contactverbod, en mag niets meer de maken hebben met de twee fanfares uit het dorp.

Het veertienjarig meisje was bij de man op bezoek gegaan, waarop hij voorstelde een massage te geven. Het meisje deed haar T-shirt uit, waarop de man haar begon te betasten. Het meisje weigerde hem te bevredigen, maar verzette zich niet.

Een psychiater die de man onderzocht, oordeelde dat het wellicht om een geïsoleerd incident ging en dat de man geen pedoseksuele neigingen vertoont. Inmiddels zocht de man, die heel veel spijt heeft van wat gebeurde, psychologische hulp en die behandeling moet worden verdergezet.

Contactverbod

De familie van het meisje vroeg om de man uit de fanfare te laten zetten omdat elke confrontatie met hem te pijnlijk was voor hun dochter, een voorwaarde waar de rechtbank op inging. Hij mag ook niet meer aanwezig zijn op evenementen die de fanfares organiseren of er in het bestuur zetelen. Ook kreeg hij een totaal contactverbod voor het meisje, dat hij ook niet via sociale media mag benaderen.

Het meisje kreeg ook een schadevergoeding van 5.000 euro toegewezen die op een spaarboekje moet worden geplaatst tot aan haar meerderjarigheid.