300 postbodes te kort: postbedeling loopt in sommige regio's al maanden spaak

15 september 2018

04u33

Bpost komt 300 postbodes tekort. Het gebrek aan personeel is zo groot dat de bedeling in bepaalde regio's al maanden spaak loopt.

De ruime Brusselse Rand rond Zaventem en Ternat, Mechelen, de regio rond de Antwerpse en Gentse haven, het Meetjesland en het Waasland: voor veel inwoners in deze gebieden is het elke dag gokken of de postbode wel langskomt.

Bpost vindt geen personeel en zit met de handen in het haar. "Door de aanwezigheid van andere grote werkgevers in bepaalde regio's is er veel concurrentie", zegt het bedrijf. "Ondanks onze inspanningen lukt het maar niet om de vacatures in te vullen."

Volgende maand start bpost met een grote wervingscampagne. "We lanceren via sociale media getuigenissen van postbodes om geïnteresseerden warm te maken voor hun beroep."

"Dat bpost dan ook eens denkt aan de werkomstandigheden", reageren de vakbonden. "De postbodes die we nog hebben, doen almaar langere rondes, we moeten steeds meer pakjes bezorgen en overwerken. In sommige centra is de werkdruk stilaan onmenselijk."

De vakbonden ACOD en VSOA plannen geen nationale poststakingen, maar sluiten lokale acties niet uit. "Met de verkiezingen én het drukke winterseizoen in aantocht, zou de actiebereidheid weleens kunnen toenemen", klinkt het. In Sint-Niklaas legden ontevreden postbedienden gisteren nog het werk neer.