300 miljoen euro onbetaalde boetes bij NMBS ADB

06u56 0 Photo News CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir. De NMBS heeft 300 miljoen euro aan onbetaalde boetes openstaan. Mobiliteitsminister François Bellot (MR) wil de straffeloosheid aanpakken met administratieve sancties, die makkelijker te innen zijn.

Stiekem roken, zetels vuilmaken of instappen na het fluitsignaal. Vorig jaar heeft de spoorwegpolitie 2.746 boetes opgelegd voor overlast op de trein, goed voor 374.308 euro. Van die som is 322.875 euro (86 procent) nog altijd niet geïnd. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu opvroeg. Nog erger is het gesteld met de boetes die de NMBS zelf uitschrijft, onder meer aan zwartrijders.

In 2016 goed voor 43,2 miljoen euro, maar slechts 3,9 miljoen (9 procent) daarvan is betaald. Sinds 2012 is de som aan openstaande sancties zelfs aangegroeid tot 296,4 miljoen. Een smak geld voor een overheidsbedrijf dat elke euro omdraait en wifi op de trein te duur vindt.

Bellot belooft nu beterschap. Als het van hem afhangt, mogen treinbegeleiders en stationschefs straks administratieve boetes opleggen. Die zijn eenvoudiger en kunnen niet eindeloos aangevochten worden. Reizigersvereniging TreinTramBus plaatst een kanttekening. "Uiteraard willen wij zwartrijders niet verdedigen, maar in het nieuwe systeem wordt de NMBS rechter en partij."