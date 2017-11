300 jobs bedreigd bij De Lijn kv

De directie van De Lijn wil het aantal bediendejobs tegen 2020 laten dalen met 285 à 295 voltijdse equivalenten. Dat blijkt uit een voorstel dat onlangs werd toegelicht aan het personeel, zo bericht De Tijd vandaag. De directie wil de plannen via natuurlijke uitstroom realiseren: de betrokken werknemers zouden op pensioen of brugpensioen kunnen gaan.

Het jobplan is onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur waaraan De Lijn al maanden timmert. Sinds zijn oprichting in 1991 werkt de openbaarvervoermaatschappij met een dubbele hiërarchie. In de hoofdzetel in Mechelen voeren de centrale diensten taken als financiën, techniek, hr, marketing en communicatie uit. De vijf provinciale entiteiten staan in voor de lokale exploitatie, maar ze hebben soms evengoed een communicatiedienst.

In de nieuwe structuur verdwijnen de vijf provinciale entiteiten. Een deel van hun bevoegdheden verschuift naar de hoofdzetel in Mechelen, waardoor tal van werknemers mogelijk moeten verhuizen. Eerder was al gebleken dat de nieuwe structuur weinig impact zal hebben op de chauffeurs en technici.

ACV-vakbondsman Jan Coolbrandt spreekt over een "zeer ingrijpende oefening". In het voorstel zou meer dan een op de zes bediendejobs wegvallen. "Je kan bedienden wel uitpersen, maar het werk vermindert niet", waarschuwt Rita Coeck van ACOD.

De woordvoerder van De Lijn beklemtoont dat het plan nog niet definitief is. Het thema wordt vandaag op de raad van bestuur besproken, daarna moet de ondernemingsraad nog een advies uitbrengen.