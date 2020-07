300 deelnemers aan militair zomerkamp in Limburg in quarantaine VSH VHS VDI WDH MMM

22 juli 2020

06u30 0 In Limburg zijn gisteren 300 deelnemers aan een zomerkamp van de Koninklijke Militaire School in quarantaine geplaatst. Dat gebeurde nadat drie deelnemers positief testten op Covid-19. Iedereen blijft ter plaatse en zal vanaf vandaag getest worden.

Het zomerkamp moest een voorproefje worden op het nieuwe academiejaar. Er nemen jongeren aan deel van de universiteit voor officieren. Die zaten verspreid over twee locaties. In kwartier Vlasmeer in Hechtel-Eksel, waar de besmettingen zijn vastgesteld, verblijft het bataljon HOIC, met de leerlingen van de bachelorjaren. Gisteren hebben drie deelnemers in Vlasmeer positief getest op corona.

Verwacht wordt dat er nog zullen volgen. Daarop werd beslist om de hele groep in quarantaine te plaatsen. Het gaat alles samen om iets meer dan 300 mensen. Het keukenpersoneel zal ook worden getest, maar hoeft voorlopig niet in afzondering. De testen zullen ter plaatse worden uitgevoerd en zijn bepalend voor het verdere verloop van het kamp.

Als blijkt dat meer dan 90 procent van de deelnemers negatief test, zullen enkel de geïnfecteerde mensen verplaatst worden, zodat het kamp kan worden voortgezet. De Koninklijke Militaire School had nochtans voorzorgen genomen om alles in Vlasmeer veilig te laten verlopen. In het hele kwartier was handzeep geplaatst en op veel plaatsen was de toegang beperkt.