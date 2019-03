30 procent meer Vlamingen kloppen aan bij OCMW kv

Bron: Belga 0 Bijna 100.000 Vlamingen hadden in 2017 een te laag inkomen om noodzakelijke basisaankopen, zoals melk voor de kinderen of een nieuwe bril, te kunnen ­betalen. Zij stapten naar het OCMW voor aanvullende steun. In 2012 vroegen 74.800 mensen om die aanvullende steun, wat neerkomt op een stijging met dertig procent in vijf jaar tijd. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Het geld ging niet alleen naar mensen met een leefloon of met een invaliditeits-, ziekte- of werkloosheidsuitkering. Ook mensen met vast werk en zelfs tweeverdieners moeten soms worden geholpen om elementaire zaken te betalen. De Vereniging van Steden en Gemeenten, die de rondvraag bij de OCMW's hield, wijt de toename aan de stijgende energieprijzen, de grote groep mensen met een te laag inkomen en te ­weinig isolatie in huur­woningen.