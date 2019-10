30 procent Crelan- en AXA- bankkantoren op minder dan 500 meter van elkaar IB

29 oktober 2019

06u07

Bron: Belga 1 Na de geplande overname van AXA Bank België krijgt Crelan een netwerk van 1.141 bankagentschappen. Daar zit heel wat overlap in, blijkt uit een analyse van De Tijd. Op een aantal plaatsen liggen Crelan- en AXA-kantoren recht tegenover elkaar, of liggen ze in dezelfde straat met amper enkele huizen tussen.

Bij 30 procent van de kantoren is er op minder dan 500 meter een ander agentschap van AXA of Crelan te vinden, leert een vergelijking van de adressen van alle agentschappen op de websites van de banken. Bij de helft van de kantoren is er op minder dan 1,3 kilometer al een ander agentschap te vinden.

Toen het management van Crelan vrijdag de overname van AXA Bank aankondigde, klonk het al dat die onvermijdelijk zou leiden tot een rationalisering van het kantorennet. Crelan en AXA Bank hadden eind vorig jaar respectievelijk 586 en 555 kantoren. Samen zouden dat op termijn dus 1.141 kantoren met Crelan-logo worden. Dat zijn er meer dan de vier grootbanken, die elk 600 tot 700 kantoren hebben.

Hoe Crelan die inkrimping van het gefuseerde kantorennet aanpakt, wordt pas volgend jaar duidelijk, na de officiële afronding van de overname.