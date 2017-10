30 maanden cel voor grijpdiefstallen op oudere dames in Menen en Wevelgem ISW

Bron: Belga 0 ANP XTRA Twee Fransen zijn vandaag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot 20 en 30 maanden cel, deels effectief. Ze stonden terecht voor negen grijpdiefstallen op oudere dames.

Van april tot juni 2017 sloegen A.E. en K.B. meermaals toe in Menen en Wevelgem. Ze vroegen telkens vanuit hun auto de weg aan oudere dames. Terwijl zij uitleg gaven, werden ze beroofd van hun halsketting. Wie zich verzette, werd op de grond geduwd. Zo werd onder meer een vrouw van 87 beroofd van de ketting van haar overleden echtgenoot, tijdens de dagelijkse wandeling van haar appartement naar de bakker.

Nummerplaat

Een getuige kon bij de laatste feiten de nummerplaat van de wagen noteren. Het voertuig werd geseind en het duo kon enkele dagen later ingerekend worden. De twee mannen werden uiteindelijk vervolgd voor zeven diefstallen en twee pogingen. De beklaagde die chauffeur was, beweerde dat hij niet bij alle feiten betrokken was. Hij werd voor vijf van de negen feiten vrijgesproken. Voor de andere diefstallen krijgt hij twintig maanden cel, waarvan een jaar effectief. De andere beklaagde werd voor de negen feiten veroordeeld. Hij krijgt een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft effectief.