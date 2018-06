30-jarige man overleden na duik in de Gentse Watersportbaan

Redactie

20 juni 2018

12u29

Bron: Belga

0

In Gent is een 30-jarige man verdronken nadat hij een duik had genomen in de Watersportbaan. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.