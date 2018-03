30 actievoerders bezetten Visartsluis: "Zeebrugge wordt spookstad" Bart Huysentruyt

17 maart 2018

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 10 Zo'n dertig actievoerders hebben zaterdagnamiddag de Visartsluis in Zeebrugge bezet. Dat deden ze uit protest tegen de plannen van de Vlaamse regering om op die locatie een nieuwe zeesluis te bouwen.

"Dat is middenin het dorp Zeebrugge", zegt Johan Mistiaen van Leefbaar Zeebrugge. "In plaats van ons dorp weer zuurstof te geven worden we op termijn een spookstad, zoals Doel bij Antwerpen. Bovendien worden 35 mensen onteigend en is er heel veel onzekerheid. De werken zouden tien jaar duren en daarna zien de buurtbewoners immense schepen met rokende schouwen passeren. De optie-Visartsluis is duidelijk de verkeerde. Wij pleiten voor een andere oplossing."

De nieuwe zeesluis zou - in het beste geval - vanaf 2022 gebouwd worden. Maar er wordt nog veel protest verwacht.