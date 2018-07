30,9 graden: vandaag pas eerste officiële tropische dag van de zomer Philippe Truyts

24 juli 2018

21u55

Het voelt anders aan, maar Ukkel scoorde vandaag pas de eerste officiële tropische dag van de zomer met een maximum van 30,9 graden. De warmste plek in België was Kleine Brogel met 33,1 graden.

De vereiste voor zo'n tropische dag is dat de maximumtemperatuur in een weerhut dertig graden of hoger bedraagt. Het was de eerste keer dit jaar dat het zo warm werd in ons land.

Morgen en zeker donderdag zal dat 'record' al van de tabellen verdwijnen. Dan zijn immers temperaturen tot 36 graden mogelijk in de Kempen. Ter vergelijking: Arcen in Nederlands-Limburg topte vandaag op 34,0 graden.