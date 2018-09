30.000 studenten op Gentse student Kick Off met wereldrecordpoging 'ad fundum bier drinken' HR

26 september 2018

20u55

Bron: Belga 3 In Gent vieren zowat 30.000 studenten de opening van het academiejaar. Hoogtepunt is een niet-officiële wereldrecordpoging ad fundum bier drinken. Een 'prestatie' die de studenten onder het carnavaleske "ik moet zuipen" van het Nederlandse duo PartyfrieX aanvatten.

Het is niet duidelijk hoeveel studenten aan de poging deelnemen. Maar in 2008 slaagden al eens 1.324 studenten tijdens de student Kick Off erin om een eerste wereldrecord ad fundum te vestigen. Het draait dan ook niet enkel om studentikoos drinken op de dertiende editie van het studentenfestival. Er volgen nog optredens van de Nederlandse band Kensington, het ensemble 'Broken Bottle Big Band', DJ Michael Amani en Dj Licious & Sakso.

Het studentenevenement loopt nog tot 2 uur op het Gentse Sint-Pietersplein.