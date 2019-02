30.000 liter ijsbergwater, bestemd voor productie van vodka, gestolen in Canadees dorpje LH

14 februari 2019

21u41

Op het Canadese eiland Newfoundland wordt een wel opmerkelijke diefstal onderzocht. Uit opslagtanks in het kustplaatsje Port Union werd liefst 30.000 waardevol ijsbergwater gestolen. Het water was er opgeslagen voor de productie van vodka. Wat de dieven ermee willen aanvangen, is eveneens een raadsel.

IJsbergwater is zeer gegeerd om zijn zuiverheid en wordt beschouwd als het properste ter wereld. Het wordt om die redenen gebruikt voor de productie van sterke dranken en cosmetische producten, of verkocht in luxeflessen. Zo verkocht het Londense warenhuis Harrods in 2017 smeltwater van een ijsberg op het Noorse eiland Spitsbergen. Een liter kostte liefst 80 pond, ofwel 95 euro.

Duizenden euro’s waard

Volgens de federale politie van Canada heeft het gestolen water uit Port Union een straatwaarde tussen 9.000 en 12.000 Canadese dollar (omgerekend tussen 6.000 en 8.000 euro). De enorme hoeveelheid zou gestolen zijn met een tankwagen of een oplegger.

Volgens een medewerker van een bedrijf waar ijsbergwater verwerkt wordt, kan het water tijdens transport vervuild raken, waardoor het grotendeels waardeloos wordt. “Jezus, wat gaan ze er dan mee doen?”, zei hij aan een Canadese televisiezender.

“We waren geschokt, met stomheid geslagen. ‘Serieus, heeft iemand ons water gestolen?’, dachten we”, reageert de CEO van Iceberg Vodka aan een lokale krant. “Het is nog nooit eerder gebeurd. We bewaken dit water als een kostbaar goed, omdat we maar één keer per jaar water oogsten, dus het is echt belangrijk voor ons.” De producent verzekerde wel dat de productie niet in het gedrang zal komen. Liefhebbers van Iceberg Vodka kunnen dus op beide oren slapen.