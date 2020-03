Exclusief voor abonnees 30.000 klachten erbij in 1 jaar:

ombudsdiensten ontvangen 104.000 reclamaties Sven Ponsaerts

06 maart 2020

17u24 0 We stoppen onze onvrede over de publieke dienstverlening niet langer onder stoelen of banken. De Vlaamse overheidsdiensten ontvingen vorig jaar liefst bijna 104.000 klachten. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan het jaar ervoor. Vanwaar die toegenomen uiting van onvrede?

De klanten- en klachtendiensten van de Vlaamse overheidsdiensten en grote publiek dienstverleners ontvingen vorig jaar samen 370.437 meldingen: over pakweg de staat van de weg, een stroomonderbreking, de huisvuilophaling of het openbaar vervoer. Dat leidde tot een pak ontvankelijk verklaarde klachten: 103.814 om precies te zijn. Dat zijn er liefst 29.581 méér dan in 2018 (+39,8%), en een veelvoud van de goed 40.000 klachten uit 2009.

7 op 10 klachten over mobiliteit

