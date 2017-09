30.000 euro per jaar om niks te doen: controleur Samusocial zelf onder vuur voor verloning EB

Bron: Belga 0 Photo News Tina Martens. Tina Martens, die als regeringscommissaris de vergoedingen bij Samusocial mee aan het licht bracht, krijgt 30.000 euro per jaar van de gemeente Molenbeek, ook al werkt ze er niet meer. Dat schrijven De Morgen, Le Soir en Sudpresse. Molenbeek vroeg het gewest al in 2015 om in te grijpen, maar dat is nog niet gebeurd.

In 2014 werd Martens als voormalig OCMW-secretaris van Sint-Jans-Molenbeek gedetacheerd naar het kabinet van Brussels minister Pascal Smet (sp.a). In die functie groeide ze uit tot een van de sleutelfiguren die de vergoedingen bij Samusocial aan het licht bracht. Nu komt haar eigen loon in opspraak.

Sinds ze voor Smets kabinet werkt, betaalt de regering haar loon aan het OCMW, die dat doorstort aan Martens. Maar omdat haar loon als OCMW-secretaris hoger lag, past het nog 30.000 euro per jaar bij.

Toen het Molenbeeks gemeentebestuur dat ontdekte, in maart 2015 toen het zelf in de financiële problemen zat, stuurde het een brief naar Smets kabinet om dat zo snel mogelijk te beëindigen. Dat is nooit gebeurd.

De gemeente Molenbeek ziet nu twee oplossingen: men stopt met het verschil bij te passen of Martens keert terug naar Molenbeek. Maandag zou er hierover duidelijkheid komen.