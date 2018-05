3 op de 4 gecontroleerde garagisten niet in orde met de Car-Pass Jolien Lelièvre Jarno Bertho

10 mei 2018

14u19

Bron: VTM Nieuws 2 Heel wat garagisten in ons land nemen het niet zo nauw met de Car-Passwetgeving. Die moet fraude met de kilometerstand van auto’s voorkomen. Maar toch geeft driekwart van de gecontroleerde dealers die kilometerstand te laat of zelfs fout door. Dat zegt de Economische inspectie.

Elke garagist die in ons land een tweedehandswagen verkoopt, is verplicht om de koper ervan een Car-Pass te bezorgen. Dat is een formulier met het aantal gereden kilometers, maar dat cijfer klopt vaak niet.

De Economische inspectie controleerde vorig jaar 425 handelaars. Daarvan hield driekwart zich niet aan de wetgeving, omdat ze de kilometerstand niet of foutief doorgaven. Volgens Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan Thomas More, ligt het grote probleem in het buitenland. Daar worden kilometerstanden bewust verlaagd.

Hardleerse autodealers

Volgens minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zijn de controles vooral gericht op hardleerse autoverkopers. De meeste van de autodealers zijn dus wel in orde.