3 op de 10 Vlamingen vinden dat regering mag vallen over VN-migratiepact Delphine Vandenabeele

05 december 2018

19u00

Bron: VTM Nieuws 21 Is het dispuut over het migratiepact van de Verenigde Naties het vallen van de regering waard? Drie op de tien Vlamingen vonden midden vorige week van wel, bijna de helft is overtuigd van niet. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL en Le Soir bij meer dan 2.500 Belgen.

De peiling is afgenomen van 27 november tot en met 3 december. Dat gebeurde bij 2.532 respondenten ouder dan achttien jaar: 1.003 in Wallonië, 998 in Vlaanderen en 531 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De representatieve steekproef is online uitgevoerd. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50 procent en een vertrouwensgraad van 95 procent bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel.

Mag de regering vallen?

‘Is het dispuut over het migratiepact van de Verenigde Naties het vallen van de regering waard?’, was de exacte vraag. Bij de Vlamingen zegt 30 procent ‘Ja’. 47 procent zegt ‘Nee’ en 23 procent heeft geen mening. In Brussel en in Franstalig België vinden méér mensen dat de regering erover mag vallen: 35 procent van de Brusselaars vindt dat, net zoals 34 procent van de Walen. (Lees verder onder de afbeelding.)

Verdeling per partij

Als er per partij gekeken wordt, vindt 36 procent van de N-VA-kiezers dat de regering mag vallen. Bij oppositiepartij Vlaams Belang gaat het over meer dan de helft (54 procent).

Bij de kiezers van regeringspartijen is er minder animo: van de CD&V- kiezers vindt 20 procent het dispuut een regeringsval waard, bij Open VLD is dat 19 procent. Het laatste percentage, 12 procent, vinden we bij de Franstalige liberalen van de MR. (Lees verder onder de afbeelding.)

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.