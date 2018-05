3 nachten hinder door dringende herstellingswerken in Kennedytunnel Vanochtend vroeg al pak files door noodherstelling TK - MVDB

25 mei 2018

11u35

Bron: Belga 20 Na de noodherstelling deze ochtend in de Kennedytunnel richting Gent, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de komende drie nachten geplande herstellingswerken vervroegen. De tunnel zal afwisselend in beide richtingen gedeeltelijk afgesloten worden om grondigere herstellingen te kunnen uitvoeren aan de lichtarmaturen.

Door de ingreep stonden er al vanaf 05.00 uur files, zowel op de Antwerpse ring als op de E313, waar het verkeer vanuit Limburg en de Kempen niet kon invoegen op de Antwerpse ring. Om 06.00 uur duurde het al een uur om van Ranst naar de Kennedytunnel te rijden. De Liefkenshoektunnel richting Gent werd tolvrij gemaakt.

Eerder deze maand doken er technische problemen op aan de lichtarmaturen van de Kennedytunnel boven de rechterrijstroken. AWV heeft toen de verlichtingsarmaturen boven alle rijstroken geïnspecteerd en daaruit bleek dat de herstellingen boven de rechterrijstroken het meest dringend waren. Deze zijn toen meteen aangepakt, wat dagenlang leidde tot veel fileleed.

Geplande herstellingen boven de linker- en middenrijstroken die normaal zouden worden uitgevoerd op 4 en 5 juni worden nu vervroegd. De komende drie nachten zal er gewerkt worden in de Kennedytunnel en zal er dus hinder zijn.

Komende nacht, van vrijdag 25 op zaterdag 26 mei (22u tot 8u), wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. Tijdens de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 mei (20u tot 06u) wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Nederland. In de nacht van zondag 27 op maandag 28 mei (22u-6u) wordt er naargelang de voortgang van de herstellingswerken nog in beide tunnelkokers gewerkt, maar niet gelijktijdig. ’s Nachts moet het verkeer in de koker waar gewerkt wordt over één rijstrook rijden. Overdag blijft de Kennedytunnel volledig open.